На истребителях США: в Турции прошли испытания С-400

Российские зенитные системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции испытали функционал российских ЗРК С-400 на американских истребителях, которые приблизились к турецкой авиабазе. Тестирование прошло несмотря на предупреждение США о возможном введении санкций. Подобные испытания оружия проходили осенью 2019 года. Ранее покупка С-400 Турцией стала камнем преткновения в отношениях с США.

Недалеко от Анкары турецкие военные начали новые испытания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Они направили их с авиабазы Мюртед против американских истребителей F-16 и F-4, сообщает Fighter Jets World.

Портал отмечает, что тестирование российского оружия началось 4 июля и продлится несколько месяцев - до 26 ноября. По данным издания, турецкие власти проигнорировали предупреждение США о возможном введении санкций в случае испытаний ЗРК.

Испытания С-400 проходили в Турции и осенью прошлого года. Ракетные комплексы тогда также тестировались на американских самолетах, которые пролетали над Анкарой на различных высотах, а российские системы контролировали небо.

В комментарии ФАН военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что С-400 доказали, что могут зафиксировать стелс-истребители США.

Агентство отмечает, что ЗРК «увидели» американские истребители пятого поколения в 200 км от военной базы. Турецкие военные решили использовать эту возможность для тестирования российских комплексов на настоящих целях. Леонков предположил, что турецкие расчеты ПВО испытали радарную систему российского ЗРК.

«Когда происходит облучение, то ракеты не запускаются, но при этом отрабатывается вся программа: обнаружение, сопровождение целей и пуск. Причем все делается в электронном виде, и автоматика рассчитывает попадание ракеты. То есть это как в учебных целях, но без запусков ракет», - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что российская сторона «всегда говорила», что системы ЗРК обнаруживают истребителей США. «Видят их и С-300, и С-400, и «Буки», так как их системы используют фазированные антенные решетки, работающие в том диапазоне, который фиксирует стелс. Есть отметка цели, а радарная система ее замечает, есть разрешение, которое она видит», - рассказал эксперт.

Леонков добавил, что единственное преимущество стелс в данном случае - это их обнаружение на более близком расстоянии. «Но даже если бы эти товарищи летели не на 200 км, а на 300, то их все равно бы увидели. Время реакции систем позволяет допустить, что, пока эти самолеты что-то будут делать, ракеты С-400 их догонят. Кстати, китайцы тоже успешно испытывали ракету С-400 на максимальную дальность и запустили маневрирующую цель», - добавил собеседник агентства.

Поставки России ЗРК С-400 Турции начались летом прошлого года. Покупка турецкими властями этих комплексов спровоцировала конфликт с американской стороной. США заявили, что если Турция не откажется от российских систем в пользу американских Patriot, то будут введены санкции и отменена продажи истребителей F-35 турецким военным. Анкара отказалась исполнять требования Вашингтона.

Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд, передает РИА «Новости». Стороны также достигли согласия по второй партии.

В конце июня американских сенатор от республиканской партии Джон Тьюн предложил выкупить российские С-400 у Турции за счет бюджета, направленного на национальную оборону на 2021 год. При этом в документе нет информации о том, есть ли у Анкары желание перепродавать комплексы без разрешения Москвы.

Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предположил, что американцы хотят выкупить комплексы, чтобы разобрать их «до винтиков» и попытаться сделать подобное оружие. Он считает, что «вряд ли Турция пойдет на это", так как это может привести к тому, что она потеряет статус надежного партнера.

"Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмет какой-то комплекс C-400 себе", - добавил Джабаров. Политик выразил мнение, что США хотят «удовлетворить свою любознательность" и "просто своровать" российские военные тайны.

Ангелина Мильченко