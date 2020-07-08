Россия следит: в Черное море вошли корабли НАТО

Российские военные следят за судами НАТО в Черном море

Черноморский флот России начал отслеживать вошедшую в акваторию постоянную минно-тральную группу сил первоочередного задействования НАТО в составе базы снабжения ВМС Греции, а также испанского и итальянского тральщиков. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о намерении увеличить присутствие Альянса в Черном море.

В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.

Все передвижения судов Североатлантического альянса тут же начал отслеживать Черноморский флот России, приводит ТАСС сообщение Национального центра управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО», - указывается в комментарии российских военных.

В прошлом месяце сосед России по Черноморскому региону - Румыния - в ходе специального заседания под председательством президента Клауса Йоханниса одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, в котором Россия официально признается враждебным государством.

В документе указывается, что к такому выводу румынские власти пришли из-за размещения российских войск в Крыму, а также проведения военных учений ВС РФ в Черном море, передает РИА «Новости».

Бухарест заявил, что Россия улучшает свои Вооруженные силы, может проводить наступательные и оборонительные операции, а также создает угрозу энергетической безопасности Евросоюза.

«Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», - поясняется в доктрине.

Чуть ранее американские военные передислоцировали мобильный комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Румынии в Германию, сообщал Defence Blog.

Таким образом США завершили техническое обслуживание и модернизацию наземной стационарной системы Aegis Ashore, которую в Румынии временно заменял THAAD.

В мае нынешнего года два стратегических бомбардировщики B-1B (Rockwell International B-1 Lancer - «Улан») совершили полет над Черным морем, при этом взаимодействуя с самолетами Украины, союзников по НАТО и летательными аппаратами других европейских партнеров США.

Издание The Drive со ссылкой на Военно-воздушные силы США писало, что в ходе этих учений стратегическая авиация союзников отрабатывала «обезглавливание» Черноморского флота России.

Американские стратегические бомбардировщики в ходе этого полета сопровождали украинские истребители Су-27 Flanker и МиГ-29 Fulcrum. Дозаправку топливом В-1В в воздухе осуществлял турецкий самолет-заправщик KC-135R.

Этот полет над водами Черного моря продемонстрировал, что стратегические бомбардировщики В-1В представляют «серьезную проблему для российского флота». И Кремль, по мнению The Drive, «берет это на заметку».

То, что в ходе этой задачи отрабатывались вопросы нанесения ударов по надводным целям, Военно-воздушные силы США в Европе (USAFE) раскрыли 1 июня 2020 года. Бомбардировщики отрабатывали вопросы боевого применения ракет AGM-158C (Long Range Anti-Ship Missile, LRASM).

В прошлом году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял о намерении увеличить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе, поскольку эта территория имеет стратегическое значение.

Присутствие кораблей военного блока в Одессе он назвал подтверждением важности этого региона для альянса. Кроме того, таким образом альянс демонстрирует свою поддержку Украины, подчеркивал Столтенберг.

По его словам, таким партнерам организации, как Грузия и Украина, НАТО будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и других сферах.

Впрочем, корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поясняют военные, дислоцированные на полуострове.

В Минобороны РФ разведывательную деятельность кораблей Альянса называют «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети». Новейшие средства РЭБ России испытывают в реальных условиях противодействия. Благодаря этому корабли НАТО разворачиваются и уходят.

Средства РЭБ делают неработоспособной всю разведывательную аппаратуру и сбивают настройки навигационных систем судов. В итоге техника противника показывает ложные координаты и дезориентирует экипажи.

Рафаэль Фахрутдинов