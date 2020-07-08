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Известия.ru

Суд закрыл слушания по ходатайству об аресте советника главы «Роскосмоса»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме решит вопрос об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом 7 июля сообщил корреспондент «Известий».

Судья Сергей Рябцев удовлетворил прошение, прикрепленное к ходатайству следствия ФСБ об избрании Сафронову меры пресечения.

До этого журналистам удалось некоторое время поприсутствовать в зале суда. В процессе установления личности Сафронов рассказал, что не женат, имеет высшее образование, зарегистрирован и проживает в Москве.

Защиту Сафронова осуществляют пять адвокатов, среди которых Иван Павлов — юрист, который специализируется по делам с секретными сведениями. Адвоката Дмитрия Катчева следствие попросило не допускать до защиты, поскольку он проходит следователем по этому делу. Суд отвод следователя отклонил и продолжил заседание.

Также адвокаты просили суд рассмотреть ходатайство открыто для обеспечения общественного контроля за расследованием уголовного дела.

О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».


ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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Россия
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