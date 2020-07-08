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WarSpot

«Калашников», соперник «Стечкина»

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Автоматический пистолет от конструктора, известного на весь мир совсем другими творениями

Всему миру Калашников известен прежде всего как конструктор автомата и пулемёта — секта свидетелей Шмайссера даже полагает, что других конструкций у Михаила Тимофеевича попросту не было. Однако в действительности он разрабатывал самые разные типы стрелкового оружия.

В 1949 году в СССР прошёл конкурс по созданию нового автоматического пистолета для армии и милиции, способного вести стрельбу очередями. В финал конкурса вышли конструкции Стечкина, Воеводина и Калашникова. Как известно, победу одержал и пошёл в серию пистолет Стечкина, а вот о его конкурентах на долгое время позабыли. Смотрите ролик Youtube-канала концерна «Калашников», чтобы узнать, чем автоматический пистолет Калашникова отличался от двух других конкурсных конструкций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стечкин
Компании
Концерн Калашников
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