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РИА Новости

"Панцирь", вертолеты. Перечислены поставки военной техники из РФ в Сербию

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.
Источник изображения: © Фото : Министарство одбране Републике Србије

МОСКВА, 6 июля/ Радио Sputnik. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перечислил основные поставки вооружений Сербии, которые Россия направила за последние четыре года, передает РИА Новости.

"Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 года был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 года. Ну и … батарея ЗРПК "Панцирь-С1" была поставлена в начале 2020 года", – сказал Шугаев сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".

Он добавил, что в 2019 году прошло обучение сербских специалистов эксплуатации и боевому применению "Панцирей" и перечисленных вертолетов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что первые российские ЗРПК "Панцирь-С1" поступили в Сербию.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-17В5
Ми-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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