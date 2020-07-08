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РИА Новости

Военный эксперт назвал украинскую ракету "Нептун" устаревшей

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Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Администрация президента Украины /

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы, заявил ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.

Ранее Неижпапа заявил о якобы возможной атаке со стороны России, упомянув, что дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Командующий операцией Объединенных сил Украины Сергей Наев отметил, что недавно назначенный командующий ВМС не располагает всей информацией, а к его словам "можно относиться так, что на данный момент они были преувеличены". Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал глупостью и искусственным нагнетанием истерии разговоры на подобные темы.

"Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты "Нептун". Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет", — сказал Горбачев РИА Новости.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

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