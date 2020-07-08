Войти
РИА Новости

Патрушев оценил возможные последствия вывода войск США из Афганистана

91
0
0
Американские военнослужащие в Афганистане
Американские военнослужащие в Афганистане.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия будет приветствовать реальные шаги США по скорейшему завершению внутриполитического конфликта в Афганистане, при этом будущий вывод американских войск из этой страны не должен повлечь за собой деградацию обстановки там, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Пребывание американских войск в Афганистане в настоящее время легитимно. Когда и в каком объеме выводить свой воинский контингент, должны определять сами США. При этом исходим из того, что вывод войск не должен привести к дальнейшей деградации ситуации в этой стране, что может создать дополнительные вызовы всего региона", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что к возглавляемой Вашингтоном миссии НАТО "Решительная поддержка" "остается много вопросов", "ее цели и задачи остаются невыполненными", а афганские силы национальной безопасности, несмотря на миллиарды долларов, потраченные американцами на их подготовку, не справляются с поддержанием безопасности в стране.

"При этом Афганистан уверенно сохраняет статус крупнейшего в мире производителя и поставщика опиатов, обеспечивая более 80% их нелегального оборота в мире. С начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" масштабы производства героина увеличились в этой стране в десятки раз", - отметил Патрушев.

Именно в силу перечисленных факторов Афганистан остается серьезным источником угроз для безопасности России и государств-членов ШОС, добавил он.

"Наша страна будет также только приветствовать реальные шаги американцев по скорейшему завершению афганского внутриполитического конфликта с целью прекращения кровопролития и запуска диалога по послевоенному обустройству страны. Со своей стороны, Россия также продолжит предпринимать последовательные шаги, направленные на оказание афганскому народу содействия в урегулировании ситуации", - заключил секретарь Совбеза.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
ШОС
Похожие новости
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
06.03.2017
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
28.04.2016
Московская конференция по безопасности: терроризм, ситуация в Сирии, отношения РФ - НАТО
24.12.2015
Николай Патрушев: вызов принят
08.07.2013
Непредсказуемость фактора-2014
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.07 00:57
  • 4
"Будет много потерь": Украина готовится воевать с Россией
  • 08.07 00:42
  • 1
<title>Украина взяла в заложники польские МиГ-29</title>
  • 07.07 23:27
  • 5
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 07.07 23:06
  • 14
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 07.07 21:34
  • 1
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 07.07 21:21
  • 50
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 07.07 21:07
  • 27
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 07.07 21:06
  • 5
Американских подводников подставила женщина
  • 07.07 20:51
  • 3
Индия срочно нацелилась на МиГ
  • 07.07 20:49
  • 3
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 07.07 20:44
  • 2
Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии
  • 07.07 20:44
  • 80
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 07.07 19:07
  • 71
По гитлеровским лекалам
  • 07.07 18:55
  • 2
Монголия может стать членом ОДКБ
  • 07.07 13:41
  • 3
ФСВТС сообщила о планах продавать Т-14 «Армата» за границу