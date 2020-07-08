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РИА Новости

В МЧС создадут систему защиты для безопасного мореплавания в Арктике

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Нашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комплексная система защиты, включающая наземную и авиационную группировки, для безопасного мореплавания в акватории Северного морского пути создается в МЧС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"МЧС России во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти готово обеспечивать мероприятия по безопасному мореплаванию в акватории Северного морского пути. Для реализации этих целей в ведомстве создается комплексная система безопасности в Арктической зоне, включающая наземную и авиационную группировки, а также экспериментальный полигон для апробации перспективных образцов техники, оборудования, снаряжения и технологий, предназначенных для работы в условиях низких температур", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в Арктическом регионе действуют семь комплексных аварийно-спасательных центра МЧС России для поиска и спасения людей на водных объектах, в лесотундре, а также для оказания различной помощи при ЧС. За три последних года было спасено порядка пяти тысяч человек, из них 528 детей.

"Также для работы в условиях Арктики ведомством реализован целый комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В частности, для эксплуатации в условиях низких температур разработаны специальные образцы пожарно-спасательной техники", - подчеркивается в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
Арктика
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