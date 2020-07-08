Россия начала следить за вошедшими в Черное море кораблями НАТО

МОСКВА, 7 июля/ Радио Sputnik. Черноморский флот начал слежение за минно-тральной группой НАТО, зашедшей в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков-искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии", – приводит РИА Новости сообщение центра.
Отмечается, что корабли вошли в акваторию Черного моря 7 июля.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Балтфлот усилят шестью кораблями.