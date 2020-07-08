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РИА Новости

Россия начала следить за вошедшими в Черное море кораблями НАТО

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Корабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Фото : NATO / Paul Hall

МОСКВА, 7 июля/ Радио Sputnik. Черноморский флот начал слежение за минно-тральной группой НАТО, зашедшей в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков-искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии", – приводит РИА Новости сообщение центра.

Отмечается, что корабли вошли в акваторию Черного моря 7 июля.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Балтфлот усилят шестью кораблями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Испания
Италия
Россия
Проекты
NATO
ЧФ
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