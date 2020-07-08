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Военное обозрение

В США заявили о сокращении количества развёрнутых носителей СЯО

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты в период с сентября 2019 года по март 2020 года сократили количество развернутых носителей стратегического ядерного оружия. Это следует из данных, опубликованных американским Госдепартаментом.

Как следует из опубликованных данных, за этот период произошло сокращение на 10 морских ракет и три бомбардировщика. Если на 1 сентября 2019 года, по информации Госдепа, в США числились развернутыми 398 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman-3, 220 баллистических ракет морского базирования Trident-2, а также 50 стратегических бомбардировщиков B-2A и B-52H, то на 1 марта 2020 года список выглядел так: 398 МБР Minuteman-3 (не изменился), 210 морских баллистических ракет Trident-2 (минус 10 ракет) и 47 тяжелых бомбардировщиков B-2A и B-52H (минус 3 носителя СЯО).

Таким образом, в Госдепе утверждают, что США сократили количество развернутых носителей СЯО.

Со своей стороны отметим, что данное утверждение может быть простой уловкой или "игрой цифрами". В настоящее время происходит переоснащение подводных лодок США модернизированными ракетами Trident. Вполне возможно, что данные ракеты сейчас находятся на модернизации и будут возвращены на вооружение через определенное время. То же самое со стратегическими бомбардировщиками, которые также проходят модернизацию с целью продления срока службы.

Точно на этот вопрос могли бы ответить те, кто ведет точную статистику по американским носителям СЯО, кто знает, где находится та или иная ракета и т.д. Но, к сожалению, таких специалистов у нас в наличии нет.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Trident II
Проекты
2020-й год
Minuteman
Trident
Ядерный щит
ЯО
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