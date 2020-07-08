В NASA сообщили, что марсоход Curiosity приступил к выполнению летнего задания

Он должен подняться вверх по склону горы Эолида еще на 1,6 км

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Марсоход Curiosity, исследующий поверхность Красной планеты в течение почти 8 лет, приступил к выполнению очередного задания - подняться вверх по склону горы Эолида еще на 1,6 км. Об этом сообщило во вторник американское космическое ведомство - NASA.

"К концу нынешнего путешествия, которое продлится до начала осени, ровер доберется до нового участка горы Шарп (официальное название - гора Эолида - прим. ТАСС), исследованием которой он занимается с 2014 года в поисках каких-либо доказательств возможного существования древней микробной формы жизни, - отмечается на сайте НАСА. - Центральный пик кратера Гейла - гора Шарп высотой 5 км образовалась из осадочных пород. Каждый их слой - свидетельство того, как происходили изменения на Марсе, который постепенно превращался из планеты, больше напоминающей Землю, с озерами и реками в пустыню с очень разреженной атмосферой. Ровер должен добраться до участка склона, насыщенного сульфатами, которые обычно формируются в процессе испарения воды, и они - еще один ключ к разгадке того, как менялся климат планеты в течение 3 млрд лет".

По словам представителей NASA, марсоход будет преодолевать за час от 25 до 100 м, ему придется обогнуть на своем пути обширный песчаный участок, чтобы не застрять там. Возможно, он сделает несколько остановок, чтобы, используя бур и руку-манипулятор, собрать образцы пород.

Лаборатория на колесах

Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, достигающего в диаметре 154 км и названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. Он стал третьим марсоходом в рамках проекта NASA Mars Exploration Rover (MER): предшественниками были Spirit, проработавший до марта 2010 года, и Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года. Создание ровера и его отправка на Красную планету обошлись НАСА в 2,5 млрд долларов.

Длина аппарата - 2,8 м, масса - 900 кг, имеет на борту радиоактивный источник энергии. У этой научной лаборатории - три пары колес диаметром 50 см, каждое из которых приводится в движение индивидуальной силовой установкой. Передняя и задняя подвески снабжены специальными поворотными механизмами. Ровер способен преодолевать препятствия высотой до 75 см и делать полный разворот на месте.

Среди его основных задач - анализ марсианских почв и компонентов атмосферы.

В начале декабря 2013 года Curiosity обнаружил доказательства существования в кратере в прошлом пресноводного озера. В пробах почвы в районе под названием Йеллоунайф-бэй были выявлены минералы, сера, азот, фосфор, водород, кислород и углерод, позволявшие сделать вывод о том, что вода была пресной и, в теории, пригодной для жизни на уровне микробов. По оценкам специалистов NASA, озеро существовало на протяжении нескольких тысяч лет.

Готовится смена

На смену Curiosity придет новый марсоход - Perseverance. Его запуск запланирован на 30 июля. Посадку на Марсе предполагается осуществить в феврале 2021 года в западной части Равнины Исиды (Isidis Planitia), севернее марсианского экватора.

Ему предстоит заниматься поиском признаков жизни на Красной планете. Согласно сотрудникам NASA, "аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на планету". К примеру, на его борту установлен прибор, предназначенный для получения кислорода из атмосферы Марса. Аппарат также будет собирать образцы грунта и камней в контейнеры, которые в дальнейшем при освоении планеты будут отправлены на Землю.

Первый полет человека на Красную планету NASA планирует осуществить в середине 2030-х годов.