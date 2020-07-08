Российские военные развернули корабельную группировку в Баренцевом море

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - В Баренцевом море развернуты группировки разнородных сил Северного флота, сообщает пресс-служба Севфлота.

"Сегодня в Баренцевом море завершено развёртывание группировок разнородных сил Северного флота, сформированных на основе корабельных соединений, в рамках стартовавшего сбор-похода - основного мероприятия боевой подготовки за 2020 учебный год", - заявили в пресс-службе.

В основе группировки разнородных ударных сил - крейсеры дивизии ракетных кораблей Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Основу группировки обороны районов базирования и морских коммуникаций составляют корабли различных соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

"В течение ближайшего времени разнородные силы Северного флота отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и начнут непосредственную подготовку к выполнению боевых упражнений с фактическим применением оружия", - сообщили в пресс-службе.

Сбор-поход разнородных сил Северного флота проходит под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

На различных этапах сбор-похода планируется задействовать более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.