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WarSpot

Финские бронетранспортёры стали беспилотными

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Источник изображения: warspot.ru

Финскими бронетрспортёрами теперь можно управлять через мобильный интернет. Вчера, 6 июля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания Patria объявила о создании дистанционного управления для своих боевых машин, действующего на базе сотовых сетей.

В рамках проекта RemoteFeel оператор смог управлять бронетранспортёром Patria AMV 8×8, находящимся за пределами прямой видимости. При этом операторский пульт оснащён по последнему слову техники — пользовательский интерфейс содержит такие функции как дополненная реальность и тактильная обратная связь.

Пульт дистанционного управления бронетранспортёром Patria AMV 8×8

Источник изображения: armyrecognition.com

В ходе тестирования передача данных осуществлялась по сети 5G, что потенциально позволяет использовать беспилотную технику на расстоянии сотен и тысяч километров. В компании указывают, что система RemoteFeel может быть установлена на бронетранспортёрах Patria AMV XP, Patria 6×6 и AMV 8×8 без каких-либо серьёзных изменений в конструкции машин, а передача данных может осуществляться в сетях сотовой связи 4G или 5G.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Rosomak КТО
Компании
Patria
Проекты
ИТ
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