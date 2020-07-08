Финские бронетранспортёры стали беспилотными

Финскими бронетрспортёрами теперь можно управлять через мобильный интернет. Вчера, 6 июля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания Patria объявила о создании дистанционного управления для своих боевых машин, действующего на базе сотовых сетей.

В рамках проекта RemoteFeel оператор смог управлять бронетранспортёром Patria AMV 8×8, находящимся за пределами прямой видимости. При этом операторский пульт оснащён по последнему слову техники — пользовательский интерфейс содержит такие функции как дополненная реальность и тактильная обратная связь.

Пульт дистанционного управления бронетранспортёром Patria AMV 8×8 Источник изображения: armyrecognition.com

В ходе тестирования передача данных осуществлялась по сети 5G, что потенциально позволяет использовать беспилотную технику на расстоянии сотен и тысяч километров. В компании указывают, что система RemoteFeel может быть установлена на бронетранспортёрах Patria AMV XP, Patria 6×6 и AMV 8×8 без каких-либо серьёзных изменений в конструкции машин, а передача данных может осуществляться в сетях сотовой связи 4G или 5G.