Подтолкнул Керченский инцидент: как США поддерживают ВМС Украины

Как США помогают ВМС Украины после Керченского инцидента

Инцидент в Керченском проливе, который произошел между украинскими и российскими военными в ноябре 2018 года, стал причиной активизации помощи от США ВМС Украины. Только в прошлом месяце Госдеп одобрил поставку Киеву современных военных катеров. Украина ранее уже получала от США списанные катера и другую военную технику.

После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года США начали активно оказывать поддержку украинским ВМС, утверждается в статье Defense News. Как сообщили в ФСБ РФ, 25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС незаконно вошли в российскую акваторию через Керченский пролив. Они проигнорировали требования российских пограничников остановиться и совершали опасное маневрирование, утверждают в спецслужбах. В результате военным ВМФ РФ пришлось применить оружие.

По факту незаконного пересечения госграницы было возбуждено уголовное дело. В результате 24 украинских военнослужащих были взяты под стражу в России. Моряки и три судна несколько месяцев пробыли в России, после чего прошлой осенью они вернулись на Украину в рамках обмена между Москвой и Киевом.

Сразу после этого бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CNN, что госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора пообещал Киеву поддержку в защите суверенитета страны, в том числе военную.

Об этом также после инцидента говорил и посол Украины в США Валерий Чалый.

С тех пор Вашингтон активно поддерживает ВМС Украины, поставляя оружие и предоставляя финансовую помощь. В частности, 17 июня стало известно, что Госдепартамент одобрил потенциальную продажу украинской стороне 16 патрульных катеров Mark VI и другого снаряжения на сумму $600 млн.

Водоизмещение этих катеров составляет 72 т, они вооружены двумя дистанционно управляемыми 30-мм пушками МК44 и предназначены для патрулирования рек и прибрежных морских акваторий. Помимо этого, Вашингтон в рамках контракта 2020 года передаст Украине еще 32 легких орудия MSI Seahawk A2, 20 орудий MK44, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 комплектов системы опознавания "свой - чужой", боеприпасы, а также другие комплектующие.

Такой акт поддержки украинской армии - первый со времени скандала с президентом США Дональдом Трампом из-за заморозки его администрацией военной помощи Киеву.

Как отметили в Пентагоне, реализация этого контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Американские военные утверждают, что Украина получит возможность лучше защищать территориальные воды и другие интересы на море, но в то же время сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Этот контракт должен улучшить способность ВСУ поддерживать патрулирование речных и прибрежных вод по всей исключительной экономической зоне Украины, приводит Defense News слова представителя Госдепа.

На данный момент это самая крупная сделка в оборонной сфере между Киевом и Вашингтоном. Всего в этом году США выделили $300 млн, причем $100 млн - на летальные вооружения.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 2 июля назвал Украину крупнейшим получателем помощи НАТО, предоставляемой государствам-партнерам в рамках трастовых фондов.

"Имею в виду выделение средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии, утилизации боеприпасов, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и для предоставления союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для выработки концептуальных основ развития Вооруженных сил Украины", - сказал Хомчак в интервью информагентству минобороны Украины "АрмияИнформ".

По его словам, всего за период с 2014 по 2020 годы одни только американские коллеги предоставили Украине помощь на сумму более $490 млн. "В этом году перечень оборудования в рамках помощи от США включает более 30 наименований", - обратил внимание главнокомандующий.

Катера Mark VI, которые ожидает Украина, были приняты на вооружение ВМС США в 2016 году, то есть они достаточно современные, чего не скажешь о двух патрульных кораблях типа Island, переданных Соединенными Штатами Киеву ранее. Это были списанные катера Cutters Drummond и Cushing. Их береговая охрана США передала Украине в 2018 году на церемонии в Балтиморе, которая проходила с участием бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко. В украинские ВМС эти судна прибыли 21 октября 2019 года.

Их модернизация и транспортировка, согласно сделке, обошлась Украине в $9 млн.

В США в конце 1980-х - начале 1990-х годов было построено 49 катеров класса Island. Теперь Пентагон осуществляет их замену на более современные и быстроходные катера класса Sentinel. В 2015 году три катера Island передали Пакистану, еще два в 2017 году получила Грузия. Водоизмещение патрульных катеров Island составляет 168 т. Они способны развивать скорость до 29,5 узла.

Стоит отметить, что США помогали украинским ВМС и до Керченского инцидента. За месяц до него Вашингтон предложил Украине поставку фрегатов типа Oliver Hazard Perry, передвал "Украинский военный портал" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, эти фрегаты находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article). "Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий", - указывалось в сообщении.

На портале отметили, что в 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку украинские военные моряки, и 25 марта 2009 года в Севастополь заходил фрегат этого типа - USS Klakring (FFG-42).

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились в 1975-2004 годах. На воду было спущено более 70 единиц на верфях в США, Испании, Австралии и Тайване, указали в издании.

Лидия Мисник