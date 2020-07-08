Войти
Российская газета

Турецкие F-16 могут атаковать авиабазу сил Хафтара в Ливии

85
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Турции не исключают возможности нанесения удара по авиабазе "Эль-Джуфра", которая в настоящее время является оплотом вооруженных сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Такие угрозы подкреплены появившимися в Сети видеокадрами учений, в ходе которых самолеты F-16 турецких ВВС отрабатывают дозаправку в воздухе от летающих танкеров KC-135.

Военный эксперт Юрий Лямин считает, что конфликт в Ливии продолжает развиваться по пути дальнейшей эскалации. После недавнего уничтожения зенитных ракетные комплексов Hawk на авиабазе "Эль-Ватыя", которая контролируется правительством национального согласия и турецкими военными, теперь ответных действий стоит опасаться уже Хафтару.

"Для атаки на Аль-Джуфру Турция может задействовать свой достаточно многочисленный флот истребителей F-16. Насколько известно, в общей сложности ВВС Турции получили с конца 1980-х гг. порядка 270 истребителей F-16C/D Block 30, 40, 50 и 50+.

Часть машин за это время было потеряно из-за аварий и по другим причинам, но в общем Турция сейчас оценочно может иметь порядка 250 боеспособных F-16.

Такие самолеты способны применять различное управляемое вооружение "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая управляемые бомбы и крылатые ракеты SOM производства Rocketsan.

Для того, чтобы обеспечить успешное проведение операции в Ливии, у ВВС Турции есть семь самолетов-заправщиков KC-135R и четыре новейших самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7T.

В этом году боевые группы самолетов, состоящие из F-16, KC-135 и E-7 уже проводили учения у берегов Ливии, отрабатывая взаимодействие с турецкими силами, размещенными сейчас у побережья и на территории Ливии", - рассказал Лямин.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Продукция
F-16
KC-135
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.05.2020
Смогут ли обнаруженные в Ливии МиГ-29 на равных биться с F-16 ВВС Турции
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
04.03.2019
Решение на войну
21.01.2019
Анализ просчетов ведущих мировых спецслужб
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.07 00:57
  • 4
"Будет много потерь": Украина готовится воевать с Россией
  • 08.07 00:42
  • 1
<title>Украина взяла в заложники польские МиГ-29</title>
  • 07.07 23:27
  • 5
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 07.07 23:06
  • 14
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 07.07 21:34
  • 1
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 07.07 21:21
  • 50
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 07.07 21:07
  • 27
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 07.07 21:06
  • 5
Американских подводников подставила женщина
  • 07.07 20:51
  • 3
Индия срочно нацелилась на МиГ
  • 07.07 20:49
  • 3
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 07.07 20:44
  • 2
Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии
  • 07.07 20:44
  • 80
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 07.07 19:07
  • 71
По гитлеровским лекалам
  • 07.07 18:55
  • 2
Монголия может стать членом ОДКБ
  • 07.07 13:41
  • 3
ФСВТС сообщила о планах продавать Т-14 «Армата» за границу