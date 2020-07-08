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Российская газета

Бангладеш получит 150 новейших китайских танков VT-5

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Источник изображения: rg.ru

Сухопутные войска Бангладеш получили первую партию китайских легких танков VT-5. Информация об этом контракте впервые была обнародована в декабре минувшего года, тогда сообщалось о закупке 44 боевых машин.

По последним данным, всего в КНР приобретут 150 единиц такой техники, которая поступит на вооружение отдельной бронетанковой дивизии.

Предполагается, что эта новинка придет на смену давно устаревшим легким Тип 62, переделываемым в настоящее время в тяжелые боевые машины пехоты и 105-мм самоходные артиллерийские установки.

Также, по всей видимости, "пятерки" заменят и выпускавшиеся еще с 50-х годов Тип 59.

Судя по состоявшемуся контракту, командование вооруженных сил Бангладеш решило основательно модернизировать главную ударную силу сухопутных войск.

Известно, что первоначально планировалось сделать основным танком китайский VT1A, он же МВТ-2000. Было закуплено 44 штуки, но из-за проблем с поставками украинских двигателей 6ТД-2 новых контрактов не последовало.

Также сообщалось о возможных поставках из Поднебесной трех сотен основательно доработанных Тип 59, ставших после всех улучшений практически новыми танками.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Украина
Продукция
Type 59
VT5
МБТ-2000
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