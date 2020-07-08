Турция сталкивает носом С-400 и американские истребители

Турция провела испытания закупленных у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Системы противовоздушной обороны, дислоцированные на авиационной базе «Мюртед» под Анкарой, протестировали на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II. Испытания прошли на прошлой неделе.

Издание Fighter Jets World отмечает, что самолёты были замечены в непосредственной близости от авиабазы «Мюртед» и радара для обнаружения скоростных аэродинамических низколетящих воздушных целей в условиях помех радиоэлектронной борьбы.

Указывается, что тестирование С-400 планируется проводить до 26 ноября. Турецкие военные на данный момент не раскрывают результаты испытаний.

В ноябре прошлого года турецкие истребители F-16 пролетели на малой высоте над Анкарой в рамках двухдневных учений, связанных с испытаниями радарной системы С-400.