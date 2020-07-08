Экипажи российских беспилотников готовятся к госэкзаменам

Для новейших разведывательно-ударных беспилотников «Альтиус» и «Орион» ВКС начали готовить экипажи. Ожидается, что к концу года первые расчеты смогут самостоятельно выполнять учебные и боевые задачи.

Серийные образцы воздушных «охотников» появятся в войсках в следующем году, считают эксперты. Особое внимание планируется уделить применению дронов совместно с пилотируемой авиацией.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, первые «Орионы» уже поступили в учебные центры. По словам собеседников издания, более крупные «Альтиусы» пока еще находятся на промышленных площадках. Их экипажи изучают теорию и занимаются на тренажерах. Планируется, что тренировки на реальной технике начнутся в следующем году.

За последние годы Вооруженные силы активизировали подготовку расчетов беспилотной авиации из-за резкого роста количества дронов в войсках. По официальным данным, в 2012 году в армии имелось три подразделения с 91 комплексом на вооружении. К исходу 2019-го было сформировано дополнительно около 40 рот, батальонов и полков БЛА, в распоряжении которых находилось уже более 2 тыс. современных аппаратов.

Большинство дронов весят менее 20 кг и применяются только для разведки. Самым крупным пока остается 450-килограммовый «Форпост», используемый в ВКС и морской авиации для длительного наблюдения и патрулирования. Экипажи машин проходят подготовку на базе Государственного центра беспилотной авиации (ГЦБА). Но для тяжелых моделей потребуется изменить процедуру обучения. Расчетам предстоит освоить не только разведку, но и применение вооружения.