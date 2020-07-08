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Российская газета

У росгвардейцев появилась собственная присяга

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Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Поступающие на службу сотрудники Росгвардии будут приносить присягу на верность России и уважению закона. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем окончательном чтении.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

- Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания, - прокомментировал Василий Пискарев.

В законопроекте говорится, что приведение к присяге осуществляется перед государственным флагом РФ.

Принимать поправки понадобилось, так как при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон. Сотрудники ведомства, согласно действовавшим нормам, должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел.

Росгвардейцы будут клясться уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию РФ, а также федеральные законы. Они также поклянутся "быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг". В текст также входит обязательство хранить государственную и служебную тайну.


Татьяна Замахина

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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