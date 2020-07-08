Сертификация лайнера MC-21 задерживается из-за ограничений для иностранцев

Источник изображения: Корпорация "Иркут"

Как сообщил министр промышленности Сергей Мантуров, причиной переноса сроков сертификации российского самолета MC-21 стала пандемия коронавируса. Прежде всего, связанные с ней ограничения по передвижению для иностранцев.

Во время пандемии доступ иностранным специалистам в Россию фактически закрыт. Затруднено было передвижение по стране и российских участников кооперации. Поэтому у нас сейчас получение сертификата российского типа ожидается около середины 2021 года. И годом позже – европейского. В таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 года

, - заявил Мантуров.

При этом, стоит отметить, что двигатель ПД-14, который планируется установить на новый авиалайнер, успел пройти полную сертификацию в России, а европейская запланирована на конец 2022 года. Именно тогда свое «добро» должно дать Европейское агентство по безопасности полетов (EASA).

Планируется, что летные испытания пройдут два самолета МС-21. На Иркутском авиазаводе уже собран один из планеров и сейчас идет монтаж компоновки систем, прежде всего двигателей ПД-14. В четвертом квартале этого года планируется его передача на летные испытания. Их же завершение состоится во втором квартале 2022 года.

Известно, что по ряду показателей MC-21 превосходит свои иностранные аналоги. МС-21-300 может перевозит в зависимости от компоновки от 165 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Его максимальная взлетная масса составляет 79250 кг. В свою очередь, A320neo в двухклассной компоновке может перевозить лишь 150–180 чел. В ходе испытательных полетов базовой модификации МС-21-300 были достигнуты максимальные значения следующих показателей: высота полета 12,5 тыс. м, скорость 949 километров в час, продолжительность полета 6,2 ч. Это также лучшие показатели, чем у западных аналогов. Корпорация Airbus о своём A320neo говорит следующее: максимальная высота не более 11,8 тысяч метров с максимальной скоростью 876 км/ч. Максимальная высота полета базового варианта самолета Boeing 737 — 737MAX 8 — составляет 12,3 тысяч метров, а его максимальная скорость - 925 километров в час.

Количество заказов на МС-21 стабильно держится на уровне 175 самолетов. Число заказов по соглашениям о намерениях составляет 150 единиц.