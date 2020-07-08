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Военное обозрение

Патрушев: Сотрудничество России и США по Афганистану устраивает не всех

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Источник изображения: topwar.ru

Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки удалось наладить плодотворный диалог по Афганистану. К сожалению, определенные политические круги США относятся к этому отрицательно.

Такую мысль высказал секретарь Совета Безопасности России во время интервью изданию «АиФ».

На прошлой неделе в прессе Соединенных Штатов появилась публикация о том, что российские спецслужбы будто бы финансировали боевиков запрещенной в РФ организации «Талибан». В СМИ США утверждалось, что эти средства выплачивались за ликвидацию талибами американских военнослужащих.

Патрушев напомнил, что Вашингтон уже неоднократно принимал решения о вводе санкций против России, основываясь на фейковых новостях. Но в этом случае все по-другому, ведь даже Пентагон и администрация Трампа официально опровергли эти домыслы.

Также не стоит забывать, что именно США имеют отношение к созданию «Талибана», а в России деятельность этой организации запрещена с 2003 года.

Секретарь Совбеза РФ выразил надежду, что в дальнейшем американские СМИ будут более ответственно относиться к своей работе и перестанут публиковать ложную информацию. Патрушев считает, что для целей внутриполитической борьбы политикам США не стоит клеветать на нашу страну:

Остается лишь надеяться, что впредь американские политические круги будут решать свои внутренние проблемы, не пытаясь заработать предвыборные очки за счет России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
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