Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»

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Таллин поставит Киеву партию пистолетов Макарова (ПМ) для "борьбы с пророссийскими сепаратистами на Донбассе". Об этом сегодня, 7 июля, заявил министр национальной обороны Эстонии Юрий Луйк.

По словам главы эстонского военного ведомства, в партию войдет около 2,4 тысячи пистолетов Макарова (ПМ). Все оружие будет направлено украинским военнослужащим на Донбассе для применения против "пророссийских сепаратистов". Поставка осуществляется по просьбе украинской стороны.

Это поставкой мы оказываем поддержку нашим союзникам, которые уже шесть лет находятся в состоянии войны

- заявил эстонский министр обороны.

При этом поясняется, что в эстонской армии пистолеты Макарова уже не используются длительное время, поскольку не соответствуют стандартному калибру стрелкового оружия стран НАТО. Вероятней всего, пистолеты будут взяты со складов длительного хранения. Однако в Таллине подчеркнули, что для украинской армии ПМ, "без всякого сомнения, станут важным компонентом оснащения украинцев оружием".

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили о переходе вооруженных сил Украины на стандарты НАТО, в том числе оружие западных образцов. Все это делается с целью "противостоять России".