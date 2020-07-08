Крупные учения с ракетными и торпедными стрельбами начал Северный флот

Ряд районов закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Десятки кораблей и летательных аппаратов примут участие в сбор-походе разнородных сил Северного флота (СФ), который начался во вторник в Баренцевом море.

"На различных этапах сбор-похода планируется задействовать более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО", - сказано в сообщении пресс-службы СФ, которое поступило в "Интерфакс".

По словам командующего СФ Александра Моисеева, под руководством которого проходит сбор-поход, "в рамках данного планового итогового мероприятия боевой подготовки за 2020 учебный год будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота".

"Планируется также провести ряд зачётных тактических учений, выполнить ракетные, зенитные, артиллерийские, торпедные и другие стрельбы", - сказал командующий, которого цитирует пресс-служба.

Активная фаза сбор-похода продлится несколько дней, информирует штаб флота.