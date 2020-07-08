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ЦАМТО

Дивизион ЗРПК "Панцирь-С" поступит на вооружение ЦВО в Свердловской области

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 7 июля. Дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" поступит на вооружение полка ПВО, дислоцированного в Свердловской области.

Об этом сообщил начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг.

"Ожидаем, что в боевой состав полка ПВО в Свердловской области поступит дополнительный дивизион ЗРПК "Панцирь-С", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в полк под Екатеринбургом поступят системы С-400 "Триумф".

По словам полковника Г.Шлага, после этих поставок доля современного вооружения в уральской зоне ответственности ПВО составит 100 проц., сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Полк ПВО ЦВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга. Именно его военнослужащие 1 мая 1960 года ракетой из ЗРК С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса, напоминает пресс-служба округа.

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