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ЦАМТО

"Вертолеты России" передали авиакомпании "ЯМАЛ" два Ми-8МТВ-1

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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 7 июля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) передал два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода для ООО "АК "ЯМАЛ".

Обе машины предназначены для выполнения заданий в Ямало-Ненецком автономном округе и будут базироваться в Салехарде.

Вертолеты Ми-8МТВ-1, изготовленные для авиакомпании "ЯМАЛ", предназначены для перевозки грузов и пассажиров. Машины оснащены двумя газотурбинными высокоэкономичными отечественными двигателями ТВ3-117ВМ и главным редуктором ВР-14. Мощность каждого двигателя составляет 2200 л.с. Вертолеты оборудованы вспомогательными силовыми установками, обеспечивающими функцию аварийного источника электроэнергии в полете при отказе генераторов.

Каждое воздушное судно оснащено внешней тросовой подвеской, на которой можно перевозить груз, максимальным весом до 4 тонн – в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов. Также выполнена подготовка мест под установку бортовой стрелы с лебедкой, позволяющей проводить спасательные операции. Внутри салонов подготовлены места для дополнительных топливных баков.

Ранее, в конце 2019 года, авиакомпании "ЯМАЛ" были переданы два вертолета Ми-8МТВ-1, в 2017-2018 гг. заказчик приобрел пять вертолетов этой же серии производства КВЗ.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
ТВ3-117
Компании
Вертолеты России
КВЗ
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