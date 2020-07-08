Возможная продажа Индонезии конвертопланов Osprey

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 6 июля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Индонезии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) восьми транспортных конвертопланов Bell Boeing MV-22 Block C Osprey. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 2 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Изображение конвертоплана Bell Boeing V-22 Osprey с опознавательными знаками ВВС Индонезии (с) Bellflight

Ранее о планах Индонезии по закупке конвертопланов Osprey не сообщалось, и в целом, с учетом объемов индонезийского оборонного бюджета такая закупка выглядит пока не очень реалистичной.

До настоящего времени единственным иностранным заказчиком конвертопланов Osprey была Япония, планирующая приобрести 17 машин V-22B, первые две из которых были поставлены армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии в мае 2020 года. Вопрос о возможности поставки конвертопланов Osprey Израилю до сих пор является "подвисшим".