Российский «охотник за коммуникациями» вышел в море после планового ремонта

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Техническое обслуживание океанографического исследовательского судна "Янтарь" проекта 22010 на Прибалтийском судостроительном заводе закончено, все запланированные работы завершены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По словам представителей завода, все работы проведены в положенные сроки и в полном объеме, судно уже покинуло акваторию предприятия и отправилось в море для решения поставленных задач. Где теперь появится "охотник за коммуникациями", как называют "Янтарь" на Западе, неизвестно. Вероятней всего перед выполнением поставленных задач судно вернется на Северный флот.

О том, что "Янтарь" в начале апреля прибыл на свое первое обслуживание после ввода в строй в 2015 году, пресс-служба Прибалтийского ССЗ сообщила в 20-х числах мая этого года. Как тогда заявлялось, само судно было технически исправно, планировалось выполнить ряд трубопроводных и корпусных работ.

Океанографическое исследовательское судно неограниченной зоны действия "Янтарь" – головное судно проекта 22010 разработки Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз". Водоизмещение судна – 5,2 тысячи тонн, длина – 108,1 м, ширина – 17,2 м. Контракт на его строительство в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) был подписан с Министерством обороны РФ в феврале 2009 года.

Основное предназначение судна проекта 22010 - исследование мирового океана, в том числе дна на больших глубинах. Также оно может использоваться в спасательных целях, установленное на нем оборудование позволит вести поиск затонувших объектов на морском и океанском дне.

Осенью 2019 года судно "Янтарь" было замечено в Карибском море у берегов Тринидад и Тобаго, после чего было обвинено в "охоте за американскими коммуникациями". По данным американских СМИ, российский "шпионский" корабль периодически пропадает из поля зрения средств наблюдения, чтобы появиться в "неожиданных местах" рядом с американским побережьем.