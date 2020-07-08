Южная Корея приступила к сборке отечественного истребителя

Первый прототип истребителя KF-X будет готов уже весной следующего года. Вчера, 6 июля, портал janes.com сообщил о том, что компания Korea Aerospace Industries показала процесс постройки первого прототипа самолёта KF-X и раскрыла планы по дальнейшей реализации программы Korean Fighter eXperimental.

На опубликованном снимке показан фюзеляж истребителя KF-X, сборка которого ведётся на заводе KAI в Сачоне. Планируется, что первый прототип будет собран уже в апреле следующего года, а первый полёт состоится в 2022 году.

Истребитель KF-X в процессе сборки Источник изображения: janes.com

Создание истребителя ведётся по принципу поколений — так называемых блоков. В нулевом блоке планируется собрать шесть прототипов. Они будут использоваться для доработок и испытаний в течение последующих четырёх лет. Серийное производство планируют наладить с 2026 года. Самолёты первого блока смогут применять некоторые виды вооружений класса «воздух-земля» в дополнение к ракетам «воздух-воздух». Полную боевую готовность смогут продемонстрировать самолёты второго блока, серийное производство которых запланировано с 2029 года.

О существовании проекта KF-X впервые сообщил южнокорейский президент Ким Дэ Чжун в марте 2001 года. В 2010 году к проекту создания перспективного истребителя присоединилась Индонезия: страны договорились собрать 200 самолётов (120 единиц для Южной Кореи и 80 единиц для Индонезии). При этом Индонезия позже заявила о намерении пересмотреть свое участие в программе, на презентации макета истребителя в 2019 году символика индонезийских ВВС отсутствовала на его фюзеляже.

Согласно описанию проекта, Южная Корея планирует разработать самолёт, который будет превосходить по боевым возможностям истребители четвёртого поколения (-16), но при этом не будет обладать всеми стелс-возможностями самолётов пятого поколения (F-35, F-22). Внешне KF-X во многом повторяет внешний вид американского «стелса» -22 Raptor.