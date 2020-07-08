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Известия.ru

Источник заявил о засекреченных материалах по делу советника Рогозина

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Источник изображения: Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Все материалы уголовного дела Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, задержанного по подозрению в госизмене, засекречены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 7 июля.

«Материалы уголовного дела в отношении Сафронова содержат секретную информацию и маркированы грифом «секретно». Все судебные процессы по этому делу будут проходить в закрытом режиме», — сказал собеседник агентства.

В «Роскосмосе» сообщили о задержании Сафронова ранее во вторник. Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Спецслужба заподозрила советника Рогозина в работе на одну из спецслужб НАТО. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. ТАСС уточняет, что следственные действия проходят в московской квартире Сафронова. Изымаются документы и электронные носители, которые представляют для следствия особый интерес.


Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в госкорпорации в мае.

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