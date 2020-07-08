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Известия.ru

В Кремле прокомментировали задержание советника Рогозина

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Источник изображения: Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

«Мы знаем, что ФСБ сделала заявление. Он обвиняется по статье о госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, задержание не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — сказал Песков.

Также он добавил, что свое заявление по этой ситуации сделал «Роскосмос» и о каких-либо других деталях дела Кремлю неизвестно. Кроме того, пресс-секретарь главы государства добавил, что контрразведчики выполняют свою работу «очень качественно», а у Ивана будет возможность иметь защиту.

«Мы об этом узнаем из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости ставить президента в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Эта работа ведется 24 часа в сутки», — добавил он.

Песков вспомнил, что пересекался с Сафроновым, когда тот работал журналистом и освещал работу правительства и президента. Песков отметил, что его материалы «отличались глубокой экспертизой», и выразил сожаление, что озвучены такие обвинения.

В «Роскосмосе» сообщили о задержании Сафронова ранее во вторник. Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на одну из спецслужб НАТО. По этой статье задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.


В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. ТАСС уточняет, что следственные действия проходят в московской квартире Сафронова. Изымаются документы и электронные носители, которые представляют для следствия особый интерес.

Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в госкорпорации в мае.

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