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Российская газета

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

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Источник изображения: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости www.ria.ru

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Расположенные на авиабазе Мюртед системы ПВО тестируют на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.

Как сообщает издание Fighter Jets World, самолеты замечены в непосредственной близости от Мюртед и радара для обнаружения скоростных аэродинамических низколетящих воздушных целей в условиях помех РЭБ.

"Испытания планируется проводить до 26 ноября", - уточняет издание.

Турецкие военные не раскрывают результаты испытаний.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-4
С-400 Триумф
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