Войти
ИноСМИ

Die Welt (Германия): войска США обошлись Германии почти в 1 млрд евро

82
0
0
Военнослужащий армии США во время учений в Германии
Военнослужащий армии США во время учений в Германии.
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army Europe

Немецкое министерство финансов сообщило, в какую сумму Германии обошлось содержание войск США за последние десять лет. Речь идет почти об 1 миллиарде евро, пишет Die Welt. При этом сами США платят за размещение своих частей во много раз больше. Однако немецкие базы для американцев очень важны.

Немецкое министерство финансов сообщило, в какую сумму Германии обошлось содержание войск США за последние десять лет. Речь идет почти об одном миллиарде евро, пишет Die Welt.

Средства тратятся на строительные работы, выплаты бывшим сотрудникам вооруженных сил США, возмещение американских инвестиций, устранение ущерба, нанесенного американскими солдатами.

При этом сами США платят за размещение своих частей во много раз больше, добавляет Die Welt. Однако немецкие базы для американцев очень важны. Сейчас в Германии находятся около 35 тысяч военнослужащих США, но президент Трамп недавно озвучил намерение вывести 9,5 тысяч человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Похожие новости
19.07.2017
Нейтралитет во всеоружии
16.04.2014
Расходы на оборону: Россия и Китай нагоняют Запад ("Deutsche Welle", Германия)
14.04.2014
Мировой рынок экспортных продаж новых танков в 2010-2017 гг.
08.04.2014
Проактивный самурай
03.04.2014
Сухопутные войска Уругвая аннулировали программу закупки противотанковых гранатометов
19.01.2011
Айк был прав: военно-промышленный комплекс опасен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.07 00:57
  • 4
"Будет много потерь": Украина готовится воевать с Россией
  • 08.07 00:42
  • 1
<title>Украина взяла в заложники польские МиГ-29</title>
  • 07.07 23:27
  • 5
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 07.07 23:06
  • 14
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 07.07 21:34
  • 1
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 07.07 21:21
  • 50
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 07.07 21:07
  • 27
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 07.07 21:06
  • 5
Американских подводников подставила женщина
  • 07.07 20:51
  • 3
Индия срочно нацелилась на МиГ
  • 07.07 20:49
  • 3
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 07.07 20:44
  • 2
Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии
  • 07.07 20:44
  • 80
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 07.07 19:07
  • 71
По гитлеровским лекалам
  • 07.07 18:55
  • 2
Монголия может стать членом ОДКБ
  • 07.07 13:41
  • 3
ФСВТС сообщила о планах продавать Т-14 «Армата» за границу