Die Welt (Германия): войска США обошлись Германии почти в 1 млрд евро

Немецкое министерство финансов сообщило, в какую сумму Германии обошлось содержание войск США за последние десять лет. Речь идет почти об 1 миллиарде евро, пишет Die Welt. При этом сами США платят за размещение своих частей во много раз больше. Однако немецкие базы для американцев очень важны.

Немецкое министерство финансов сообщило, в какую сумму Германии обошлось содержание войск США за последние десять лет. Речь идет почти об одном миллиарде евро, пишет Die Welt.

Средства тратятся на строительные работы, выплаты бывшим сотрудникам вооруженных сил США, возмещение американских инвестиций, устранение ущерба, нанесенного американскими солдатами.

При этом сами США платят за размещение своих частей во много раз больше, добавляет Die Welt. Однако немецкие базы для американцев очень важны. Сейчас в Германии находятся около 35 тысяч военнослужащих США, но президент Трамп недавно озвучил намерение вывести 9,5 тысяч человек.