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Российская газета

Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Россия в отличие от США никогда не сотрудничала с Талибаном. Более того, в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально признана в России террористической. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос о публикации в американских СМИ информации о якобы сговоре России и талибов.

"Это не информация. Речь идет о безосновательных домыслах журналистов, которые уже были опровергнуты Белым домом и Пентагоном", - заявил Патрушев. По его словам, публикуя подобные материалы, New York Times, по сути, скатывается до уровня бульварной прессы. Кроме того, он назвал эти утверждения "нелепыми" и которые могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе.

Он напомнил, что американской администрацией уже неоднократно принимались решения о введении санкций против нашей страны на основании фальшивых новостей. "Теперь же их СМИ взялись за Афганистан, по которому до настоящего момента между нашими странами был налажен регулярный диалог, что, видимо, не устраивало определенные политические круги", - отметил секретарь российского Совбеза. По его мнению, подобный недружественный выпад в адрес России вряд ли будет способствовать восстановлению атмосферы доверия, о котором уже не первый год заявляют не только в Москве, но и в самом Вашингтоне.

Николай Патрушев также напомнил, что именно США стояли у истоков движения Талибан (движение запрещено в России). Одна из самых продолжительных и дорогостоящих многомиллиардных операций в истории ЦРУ, проводившаяся в 1980-х годах под кодовым наименованием "Циклон", была направлена на финансовую и военную поддержку афганских моджахедов, которые потом составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе.


Иван Егоров

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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