Сенаторы США потребовали окончательно убрать Турцию из программы F-35

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Американские сенаторы потребовали от главы Пентагона Марка Эспера полностью исключить Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35. Как говорится в письме, отправленном на имя министра обороны, несмотря на запрет, турецкие предприятия все еще производят детали для самолета.

Письмо Марку Эсперу с требованием объяснить участие в программе F-35 Турции, направили сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд и Том Тиллис, а также сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Крис Ван Холлен. Как следует из текста, несмотря на запрет Конгресса США на участие Анкары в программе, предприятия Турции продолжают поставлять детали для истребителя.

Турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы, несмотря на законодательный запрет на такое участие

- говорится в письме.

Кроме того, сенаторы потребовали от министра обороны предоставить контакты турецких производителей, а также заключенные с ними контракты с указанием начала и окончания действия.

В письме подчеркивается, что хотя отказ от поставок комплектующих для F-35 из Турции и создаст "финансовые трудности" для США, но это "необходимо сделать".

Напомним, США объявили об исключении Турции из программы создания F-35 после приобретения российской ЗРС С-400. Вашингтон отказал Анкаре в поставках истребителей пятого поколения, на что Эрдоган потребовал или вернуть деньги, потраченные Турцией на самолеты или все-таки поставить F-35.