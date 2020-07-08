Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море

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Новый командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа за последние дни наговорил столько, сколько некоторые украинские военачальники и за год не рассказывали. После того как он "пригрозил" достать ракетами "Нептун" до Севастополя, следующей угрозой главкома ВМСУ стало "ограничение деятельности" России в Азовском море.

В интервью одесской газете "Думская" контр-адмирал заявил, что в скором времени Украина сможет "обуздать" Россию в Азовском море. А помогут ей в этом поставленные США американские катера Mark VI, которые, по словам главкома, являются универсальными боевыми платформами, применяемыми как для патрулирования, так и для высадки диверсионных групп.

Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI - всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту — более эффективными для этого региона

- приводит издание слова Неижпапы.

При этом командующий украинским флотом подчеркнул, что Украина станет первой страной, которой США поставит эти катера.

Необходимо отметить, что Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали — это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины

- похвастался контр-адмирал.

Напомним, что 16 июня этого года Госдеп США разрешил продажу Украине по программе Foreign Military Sale (FMS) 16 современных патрульных катеров Mark VI и связанного с ним вооружения. Общая приблизительная стоимость всего этого составляет 600 миллионов долларов.

Силовая установка Mark VI из двух дизельных двигателей с водометами обеспечивает скорость 35 узлов и кратковременную максимальную скорость 41 узел. Дальность хода на скорости 30 узлов составляет около 600 миль. Катер может оснащаться дистанционно управляемыми 25-миллиметровыми автоматическими пушками M242 Bushmaster, а также пулеметами калибра 7,62 и 12,7 мм. В поставку могут войти и ракеты типа AGM-176C Griffin B (Block II).

На вооружение Прибрежных речных сил ВМС США катера данного типа начали поставляться в 2016 году.