"Печальное развитие": МИД назвал США недоговороспособными

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия утратила доверие к США как контрагенту, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Такое заявление он сделал по завершении конференции, на которой обсуждался порядок функционирования Договора по открытому небу после того, как Вашингтон объявил о выходе из него. Это уже не первое соглашение с участием России, из которого выходят США.

Россия не видит в США договороспособного партнера и утратила к Вашингтону доверие как к контрагенту, заявил в эфире "Известий" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом он отметил, что это доверие необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.

Замминистра обратил внимание, что Вашингтон на протяжении уже семи-восьми лет идет по пути последовательного демонтажа разных механизмов в отношениях между Россией и США.

"И в последнее время в этот разряд того, что демонтируется и отправляется, извините меня, на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения. Это печальное развитие", - констатировал Рябков.

Накануне представители стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) провели в формате видеосвязи конференцию, в ходе которой оценили последствия и порядок функционирования ДОН в связи с объявлением Соединенных Штатов о выходе из него.

Российскую сторону на мероприятии представлял Рябков. По его словам, России и США не удалось сблизить позиции на конференции по ДОН и Вашингтон может выйти из соглашения в ноябре.

Замглавы МИД рассказал, что Вашингтон ставил ультиматумы, на которые Москва не хотела соглашаться.

К тому же Соединенные Штаты выдвигали беспочвенные претензии и обвиняли РФ в нарушениях, подчеркнул Рябков. Несмотря на это, Москва не уходит от диалога, но требует, чтобы он был равноправным и взаимоуважительным, заявил замминистра.

Кроме того, по его словам, в России не видят готовности у некоторых стран-членов договора реально помогать решать существующие проблемы. Рябков отметил, что в РФ рассматривают все сценарии в связи с выходом США из договора.

На следующей неделе в Вене состоится заседание консультативной комиссии по ДОН, сообщил он. Россия призвала всех стран-участниц найти единое решение, чтобы урегулировать претензии.

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе Вашингтона из ДОН. Это уже второй договор в военной сфере с участием Москвы, от участия в котором отказываются Соединенные Штаты.

В прошлом году американская сторона расторгла Договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон объяснил свое решение действиями России. По словам Трампа, Москва нарушила положения документа. Аналогичные аргументы США приводят и для обоснования своего выхода из ДОН. РФ отвергает обвинения в нарушениях и ДРСМД, и ДОН.

Как утверждал в мае госсекретарь США Майк Помпео, Россия использует полученную в рамках ДОН информацию, чтобы наводить свои вооружения на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.

Месяц спустя в ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении государствами договоров по контролю за вооружениями, их нераспространению и разоружению указали, что США все еще готовы работать с Россией ради решения вопросов в рамках ДОН.

В документе подчеркнули, что Вашингтон пока остается стороной договора, поэтому продолжит сотрудничать с партнерами и союзниками «в ответ на допускаемые Россией нарушения». В частности, Соединенные Штаты будут вести работу в консультативной комиссии, ее рабочих группах и на других площадках.

Как утверждает Госдеп, одно из нарушений Москвы - введение ограничений на дальность полетов над Калининградской областью.

Согласно ДОН, полеты допускаются на расстояние до 5 тыс. км, а Москва ограничила их дальностью в 500 км. Помимо того, Госдеп обратил внимание, что Россия отказывает Штатам в проведении мониторинговых полетов у границ Абхазии и Южной Осетии.

Разработка ДОН началась в конце 1980-х годов. Подготовку соглашения начали при президенте Джордже Буше-старшем, а впервые идея «открытого неба» была изложена еще Дуайтом Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав (СССР, США, Великобритания, Франция) в Женеве 21 июля 1955 года. Члены Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, в 1995 году переименована в ОБСЕ) подписали соглашение в 1992 году в Хельсинки, но заработал он только в 2002 году после ратификации 20 из 27 первоначальных участников.

Лидия Мисник