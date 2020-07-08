Разработка двух вариантов пистолета Лебедева, позиционирующихся как замена ПМ, завершится в текущем году

ЦАМТО, 7 июля. Разработка полноразмерного и укороченного вариантов пистолета Лебедева, позиционирующихся как замена ПМ, завершится в текущем году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Все силовые ведомства заинтересованы в покупке укороченной версии ПЛ-15К. ОКР по двум пистолетам (ПЛ-15 и ПЛ-15К – ред.) планируется завершить в этом году", – сказал собеседник агентства.

Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 мм Парабеллум. Длина пистолета составляет 220 мм (длина ствола – 127 мм), ширина – 28 мм, высота – 136 мм. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки – 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе, отмечает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, главком Сухопутных войск Олег Салюков в 2017 году заявлял, что пистолет Лебедева обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка. Главком тогда заявил, что вопрос о его принятии на вооружение "обязательно рассмотрим".

В сентябре 2017 года на портале Kalashnikov.media сообщалось, что концерн "Калашников" создал облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить его ношение сотрудникам силовых структур.

От базовой версии (ПЛ-15) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (также рассчитанным на 14 патронов) – 720 гр. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.

Предполагалось, что облегченный пистолет Лебедева сможет составить полноценную замену пистолету Макарова, передает "РИА Новости".