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ЦАМТО

В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера

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Бронированная машина разграждения БМР-3МА
Бронированная машина разграждения БМР-3МА.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 7 июля. В Хабаровском крае завершилось учение с инженерно-штурмовым подразделением соединения Восточного военного округа.

В ходе тактико-специального учения экипаж бронированной машины разминирования БМР-3М проделал проходы в минных полях. Машина способна проделывать в минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины – усиленная противоминная защита.

Также инженерный разведывательный дозор отразил атаку условных диверсантов, обнаружил взрывные устройства на дороге, а затем уничтожил их на месте накладными зарядами, доставленными с помощью робота, оборудованного манипулятором.

Все заряды были хорошо замаскированы под натуральный ландшафт, что не позволило обнаружить заминированный участок без специализированного оборудования.

БМР-3М или "Вепрь" – российская бронированная машина разминирования. Она разработана на базе основных танков Т-72, Т-90, Т-90А. Основное предназначение боевой машины – разведка, преодоление и разминирование минных полей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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