В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера

ЦАМТО, 7 июля. В Хабаровском крае завершилось учение с инженерно-штурмовым подразделением соединения Восточного военного округа.

В ходе тактико-специального учения экипаж бронированной машины разминирования БМР-3М проделал проходы в минных полях. Машина способна проделывать в минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины – усиленная противоминная защита.

Также инженерный разведывательный дозор отразил атаку условных диверсантов, обнаружил взрывные устройства на дороге, а затем уничтожил их на месте накладными зарядами, доставленными с помощью робота, оборудованного манипулятором.

Все заряды были хорошо замаскированы под натуральный ландшафт, что не позволило обнаружить заминированный участок без специализированного оборудования.

БМР-3М или "Вепрь" – российская бронированная машина разминирования. Она разработана на базе основных танков Т-72, Т-90, Т-90А. Основное предназначение боевой машины – разведка, преодоление и разминирование минных полей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.