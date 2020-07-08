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Российская газета

Встреча поколений: МиГ-17 сфотографировали рядом с F-35

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Источник изображения: rg.ru

В соцсетях появился редкие кадры советского МиГ-17 вместе с американским истребителем пятого поколения F-35.

В сети выложили несколько фотографий, на которых советский истребитель МиГ-17ПФ стоит в одном ангаре с парой F-35 (Demi Team), предназначенных для показательных выступлений.

Легендарный самолет вовсе не выглядит рядом с гордостью ВВС США музейным экспонатом. Он находится в отличной форме и участвует в авиашоу под управлением известного американского пилота Рэнди Болла.

Как уже писали ранее в "Русском оружии", этот самолет был восстановлен бывшим инженером автозавода Джоном Бланшеттом. Он нашел его, разобранным на детали в Польше в 1994 году. Любопытно, что ему досталась модификация МиГ-17ПФ - первого в СССР самолет с форсажным двигателем.

Бланшетт потратил немало сил, чтобы истребитель вновь поднялся в небо. С тех пор он стал звездой американских авиашоу.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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