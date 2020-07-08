Встреча поколений: МиГ-17 сфотографировали рядом с F-35

В соцсетях появился редкие кадры советского МиГ-17 вместе с американским истребителем пятого поколения F-35.

Старый знакомый нашей понедельничной рубрики о самолётах ОКБ Микояна #MiGDay мистер Рэнди Болл (Randy W. Ball) и его МиГ-17Ф побывали в одном ангаре с парой F-35 из группы для показательных выступлений (F-35 Demi Team) pic.twitter.com/rv2K1edpEg — Maxim Vorontsoff (@VrffMax) July 6, 2020

В сети выложили несколько фотографий, на которых советский истребитель МиГ-17ПФ стоит в одном ангаре с парой F-35 (Demi Team), предназначенных для показательных выступлений.

Легендарный самолет вовсе не выглядит рядом с гордостью ВВС США музейным экспонатом. Он находится в отличной форме и участвует в авиашоу под управлением известного американского пилота Рэнди Болла.

Как уже писали ранее в "Русском оружии", этот самолет был восстановлен бывшим инженером автозавода Джоном Бланшеттом. Он нашел его, разобранным на детали в Польше в 1994 году. Любопытно, что ему досталась модификация МиГ-17ПФ - первого в СССР самолет с форсажным двигателем.

Бланшетт потратил немало сил, чтобы истребитель вновь поднялся в небо. С тех пор он стал звездой американских авиашоу.

Олег Корякин (Казань)