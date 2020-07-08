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Деловая газета "Взгляд"

Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря

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Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США "Портер".
Источник изображения: LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное, сообщает пресс-служба 6-го флота американских ВМС.

Во вторник, 7 июля, эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал поход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности, передает RT со ссылкой на пресс-службу флота.

Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

Кроме того, 17 июня в Черное море вошел десантный корабль-док Oak Hill ВМС США.


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
NATO
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