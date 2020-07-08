«Новое слово в танкостроении» идет на экспорт

Россия планирует поставлять на экспорт новый танк «Армата», сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям и системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты, и вертолеты. Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 «Армата». Одним словом, нам есть, что предложить», - сказал он в интервью сербскому изданию «Глас явности».

Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что в России идет работа по определению экспортного облика танка «Армата». По словам источника, экспорта «Арматы» не стоит ждать до выполнения обязательств перед Минобороны РФ. По словам другого источника, танк «Армата» уже получил экспортный паспорт.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, «Армата» - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.