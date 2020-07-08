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Военно-промышленный курьер

Несколько миллиардов долларов растворились вместе с ракетами Naval Strike

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский военно-промышленный комплекс пообещал президенту Дональду Трампу, что предоставит армии и флоту США оружие, которое по всем показателям превзойдет русские ракеты. Пентагон анонсировал демонстрацию стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая должна была стать конкурентом российским «Калибрам» и «Цирконам».

Однако, первые ее испытания завершились позором для ВМС США. После пуска ракета действительно оказалась невидимкой для радаров американских кораблей, которые потеряли с ней связь и она «растворилась» в пространстве.

Второе испытание также закончилось провалом. Тестирование ракеты RGM-184A Naval Strike показало, что она бесполезна против боевых кораблей. Дальнейшие испытания были признаны нецелесообразными. Таким образом, бюджет США в ходе разработки прототипа понес ущерб в несколько миллиардов долларов.

Командование американского флота отказалось от принятия на вооружение ракеты стелс RGM-184A Naval Strike. В результате она не попала ни на один из кораблей ВМС США, которые остались со старыми «Томагавками» Free News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
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