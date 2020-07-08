Войти
Военно-промышленный курьер

Пистолет «Калашникова» сменит ПМ

81
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Созданный в 1948 году советским оружейником Николаем Макаровым пистолет до сих пор остаётся на вооружении в России и ряде стран мира. Принятый на вооружение почти 70 лет назад ПМ устарел морально и разработка его преемников ведётся уже давно — к концу 2020 года должен быть готов пистолет на замену легендарному оружию.

«Все силовые ведомства заинтересованы в покупке укороченной версии ПЛ-15К. Опытно-конструкторские работы по двум пистолетам планируется завершить в этом году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

Преемником ПМ должен стать ПЛ — пистолет Лебедева, который был разработан стрелком и конструктором Дмитрием Лебедевым с учётом особого внимания балансировке и эргономичности оружия. ПЛ-15 предназначен под патроны калибра 9x19 миллиметров «Парабеллум». Компактный пистолет имеет длину 220 миллиметров при длине ствола 127 мм, ширину 28 мм и высоту 136 мм. 

Переключатели флажкового предохранителя и затворной задержки, а также кнопка защёлки магазина сделаны двухсторонними для удобства использования пистолета правшами и левшами. Автоматика ПЛ-15 работает по принципу короткой отдачи ствола, а запирание производится его перекосом. Ударно-спусковой механизм сделан самовзводным, куркового типа, со скрытым расположением и инерционным ударником. При включенном предохранителе курок и спусковой крючок разобщены. В целом ударно-спусковой механизм сконструирован таким образом, чтобы оружие не могло произвести самопроизвольного выстрела даже при падении с высоты.

Усилие нажатия на спусковой крючок у ПЛ-15 составляет четыре килограмма; длина хода крючка — семь миллиметров. Пистолет оснащён тактильным указателем наличия патрона в канале ствола — при наличии патрона в тыльной части затвора немного выступает специальный штиф, позволяющий на ощупь определить, заряжено ли оружие.

Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К концерна «Калашников» должен заменить устаревший пистолет Макарова в российских вооружённых силах и правоохранительных органах. Он сконструирован на базе полноразмерного пистолета ПЛ-15, отличаясь меньшей длиной и высотой, а его собственный вес составляет 0,72 килограмма, а ёмкость магазина — 14 патронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Макаров Николай
Проекты
2020-й год
Похожие новости
13.11.2012
"Калашом" не заманишь
09.01.2012
"Мистраль" и другие
29.06.2009
Салон последней надежды
08.10.2008
Директор по особым поручениям ФГУП "Рособоронэкспорт" Николай ДИМИДЮК: РОССИИ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ
26.06.2008
ЗДРАВСТВУЙ, ОРУЖИЕ! Российская экспозиция на выставке "Евросатори-2008"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.07 00:57
  • 4
"Будет много потерь": Украина готовится воевать с Россией
  • 08.07 00:42
  • 1
<title>Украина взяла в заложники польские МиГ-29</title>
  • 07.07 23:27
  • 5
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 07.07 23:06
  • 14
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 07.07 21:34
  • 1
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 07.07 21:21
  • 50
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 07.07 21:07
  • 27
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 07.07 21:06
  • 5
Американских подводников подставила женщина
  • 07.07 20:51
  • 3
Индия срочно нацелилась на МиГ
  • 07.07 20:49
  • 3
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 07.07 20:44
  • 2
Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии
  • 07.07 20:44
  • 80
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 07.07 19:07
  • 71
По гитлеровским лекалам
  • 07.07 18:55
  • 2
Монголия может стать членом ОДКБ
  • 07.07 13:41
  • 3
ФСВТС сообщила о планах продавать Т-14 «Армата» за границу