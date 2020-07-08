Военный эксперт раскритиковал украинский противокорабельный комплекс «Нептун»

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Возможности "новейшей" украинской крылатой противокорабельной ракеты комплекса "Нептун" сильно преувеличены, заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.

По его словам, противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", которой России накануне "грозил" новый командующий ВМСУ Неижпапа, является устаревшей по современным меркам и легко сбиваемой дозвуковой ракетой. При этом Горбачев подчеркнул, что никакой тайны в этом комплексе для России нет и имеются все средства для нейтрализации ракет.

Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты "Нептун". Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет

- заявил эксперт.

Ранее главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о подготовке к боевым действиям против России, при этом большие надежды в этом он возложил на новый ракетный комплекс "Нептун", который в настоящее время даже не выпускается серийно. По его словам, в случае вторжения, ракеты "Нептуна" "достанут до Севастополя".

По данным, обнародованным украинской стороной, "новая" ПКР Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров.