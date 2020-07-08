Войти
Военное обозрение

Военный эксперт раскритиковал украинский противокорабельный комплекс «Нептун»

86
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Возможности "новейшей" украинской крылатой противокорабельной ракеты комплекса "Нептун" сильно преувеличены, заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.

По его словам, противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", которой России накануне "грозил" новый командующий ВМСУ Неижпапа, является устаревшей по современным меркам и легко сбиваемой дозвуковой ракетой. При этом Горбачев подчеркнул, что никакой тайны в этом комплексе для России нет и имеются все средства для нейтрализации ракет.

Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты "Нептун". Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет

- заявил эксперт.

Ранее главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о подготовке к боевым действиям против России, при этом большие надежды в этом он возложил на новый ракетный комплекс "Нептун", который в настоящее время даже не выпускается серийно. По его словам, в случае вторжения, ракеты "Нептуна" "достанут до Севастополя".

По данным, обнародованным украинской стороной, "новая" ПКР Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧФ
Похожие новости
15.04.2019
Черное море: к чему готовятся корабли России и НАТО
25.02.2019
С выключенным транспондером: самолет НАТО исследовал юг России
03.12.2018
The American Conservative (США): какое нам дело до кризиса в Керченском проливе?
30.01.2012
К 125-летию 13 СРЗ Черноморского флота. От перестройки до сегодняшних дней
02.06.2010
Грядет реанимация «Украины»
14.05.2007
Финансовые нарушения в сфере обороны в России за год сократились почти в 4 раза - Счетная палата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.07 00:57
  • 4
"Будет много потерь": Украина готовится воевать с Россией
  • 08.07 00:42
  • 1
<title>Украина взяла в заложники польские МиГ-29</title>
  • 07.07 23:27
  • 5
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 07.07 23:06
  • 14
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 07.07 21:34
  • 1
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 07.07 21:21
  • 50
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 07.07 21:07
  • 27
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 07.07 21:06
  • 5
Американских подводников подставила женщина
  • 07.07 20:51
  • 3
Индия срочно нацелилась на МиГ
  • 07.07 20:49
  • 3
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 07.07 20:44
  • 2
Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии
  • 07.07 20:44
  • 80
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 07.07 19:07
  • 71
По гитлеровским лекалам
  • 07.07 18:55
  • 2
Монголия может стать членом ОДКБ
  • 07.07 13:41
  • 3
ФСВТС сообщила о планах продавать Т-14 «Армата» за границу