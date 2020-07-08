"Росэлектроника" поставит в Мьянму инспекционно-досмотровый комплекс нового типа

Досмотровый комплекс, предназначенный для обнаружения различных видов контрабанды, разработан холдингом «Росэлектроника» с участием отечественных компаний ОПК и ученых МГУ имени М.В. Ломоносова.

ЦАМТО, 7 июля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех установит инспекционно-досмотровый комплекс портального типа на контрольно-пропускном пункте Министерства внутренних дел Мьянмы.

Новое оборудование позволит досматривать до 120 автомобилей и грузовых контейнеров в час.

Портальный ИДК – новая модификация в линейке стационарных инспекционно-досмотровых комплексов "Росэлектроники". В ходе досмотра транспортное средство перемещается под сканирующей рамкой.

"Это первая поставка инспекционно-досмотрового комплекса "Росэлектроники" нового типа и первый контракт на оснащение российским досмотровым оборудованием контрольно-пропускных пунктов в Юго-Восточной Азии. Использование ИДК минимизирует участие человека и позволяет ускорить досмотр грузов. Система дистанционно определяет запрещенные к провозу товары без вскрытия контейнеров. Завершение работ по контракту запланировано на второй квартал 2021 года", – сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Благодаря линейному ускорителю электронов, инспекционно-досмотровый комплекс "Росэлектроники" способен обнаружить незадекларированные товары и запрещенные к провозу грузы: оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества. ИДК "видят" содержимое контейнера или кузова автомобиля даже сквозь сталь толщиной до 350 мм. Программное обеспечение комплексов распознает четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, а также может оценить вес как всего груза, так и отдельных его частей с погрешностью до 10%.

Инспекционно-досмотровые комплексы создаются входящими в "Росэлектронику" предприятиями "Скантроник системс" и НПП "Торий" при участии Лаборатории электронных ускорителей МГУ. Помимо ИДК портального типа, производятся мобильные и стационарные комплексы для досмотра легкового и грузового автотранспорта, а также для контроля железнодорожных составов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".