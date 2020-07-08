Парламент Германии одобрил закупку для ВС страны вооружений на сумму 1 млрд. евро

ЦАМТО, 7 июля. Бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение финансирования для закупки новых ракет для состоящих на вооружении ВС Германии РСЗО MARS-2 и модернизации ЗРК "Пэтриот".

Кроме того, утверждена покупка новых танковых мостоукладчиков, самолетов радиоразведки и системы наблюдения для водителей ББМ "Боксер". Общая стоимость одобренных проектов составляет около 1 млрд. евро.

Так, около 278 млн. евро выделено на закупку 1818 управляемых реактивных снарядов GMLRS с унитарной боевой частью, предназначенных для состоящих на вооружении РСЗО MARS-2. Эти боеприпасы позволят с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км в любых погодных условиях. Поставку планируется завершить в 2023 году. Боеприпасы частично предназначены для немецкого контингента Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) Сил быстрого реагирования НАТО, которую Германия возглавит в 2023 году.

Кроме того, в 2023 году будут модернизированы 170 зенитных управляемых ракет ЗРК "Пэтриот" ВС Германии. Стоимость данной программы оценивается в 213 млн. евро.

Система видеонаблюдения для поддержки действий водителя будет установлена на 405 ББМ "Боксер" в рамках программы стоимостью около 69 млн. евро. В настоящее время со своего сиденья водитель не может видеть правую сторону ББМ. Благодаря новой системе видеоконтроля водитель сможет полностью контролировать ситуацию и не подвергать опасности других участников дорожного движения, особенно при движении по дорогам общего пользования.

Бундесвер также намерен приобрести три самолета Global 6000 компании Bombardier за 75 млн. евро. На них будет установлена интегрированная система радио- и радиотехнической разведки ISIS (Integrated Signal Intelligence System). В начале 2020 года Министерство обороны решило использовать Global 6000 в качестве платформы для системы. Работы должны завершиться в 2025 году.

Кроме того, к концу десятилетия планируется полностью заменить состоящие на вооружении инженерно-саперных подразделений Сухопутных войск Бундесвера танковые мостоукладчики "Бибер" (Biber), выполненные на шасси ОБТ "Леопард-1". Для этого ВС Германии планируют заказать еще 24 бронированных мостоукладчика "Легуан" (LEGUAN) стоимостью около 330 млн. евро. Пакет закупки также будет включать компоненты информационных технологий, навигационные системы, учебное оборудование и запасные части.

Как сообщал ЦАМТО, в 2016 году для ВС Германии были заказаны первые 7 новых мостоукладчиков "Легуан" на шасси ОБТ "Леопард-2", которые относятся к классу MLC 80 (нагрузка около 72 т) и позволяют преодолевать водную преграду или суходольные препятствия шириной до 24 м. Операция наведения моста полностью автоматизирована, осуществляется одним человеком, находящимся под защитой брони, и занимает около 5 мин.

Процедура рассмотрения в бюджетном комитете парламента Германии обязательна для всех проектов оборонных закупок и разработок стоимостью свыше 25 млн. евро.