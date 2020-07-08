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Российская газета

В краю далеком: как "адские молотилки" воевали под иракскими знаменами

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Зенитные самоходные установки ЗСУ-57-2, известные также как "адские молотилки", поступили на вооружение сухопутных войск армии Ирака в самом начале 70-х годов. Всего же Советский Союз поставил Багдаду где-то около сотни таких машин.

По некоторым данным, самоходки, находившиеся в составе иракских сил, впервые приняли участие в боевых действиях в октябре 1973 года на Голанских высотах.

С сентября 1980 года вместе с ЗСУ-23-4 "Шилка", они находились на фронтах кровопролитной восьмилетней войны с соседним Ираном, вооруженные силы которого также приобрели еще при шахе партию аналогичной техники. В фотоархивах часто встречаются изображения зениток, воюющих на стороне Исламской республики.

Иракцы потеряли в сражениях большое число "адских молотилок" - какое-то количество было уничтожено, что-то досталось противнику в качестве трофеев.

Командование даже было вынуждено начать переделку части танков Т-55, на них устанавливались башни с 57-мм орудиями С-60.

ЗСУ-57-2 принимали участие в боях до самого конца войны. Об этом свидетельствуют документальные кадры о победоносной операции по освобождению полуострова Фао в апреле 1988 года.

Есть мнение, что после окончания войны с Ираном эти самоходки были выведены из регулярных войск.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Продукция
Т-55
Шилка
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