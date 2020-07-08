Куда «исчез» с верфи строящийся китайский авианосец Type 003: в США выдвигают гипотезы

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В американских источниках появились материалы, в которых представлены данные (включая спутниковые снимки) об «исчезновении» с верфи строящегося китайского авианосца Type 003. Этот авианесущий корабль был заложен на судоверфи Цзяннань в Шанхае.

В США начали выдвигать гипотезы относительно того, куда же «исчез» китайский авианосец.

Напомним, что Type 003 – 3-й авианосец, строящийся в Китае. Первый из построенных уже поставлен на вооружение ВМС НОАК под именем «Шаньдун».

Среди американских версий о судьбе Type 003 появилась и такая:

Китай мог отказаться от строительства нового авианосца или перенести работы в связи с теми проблемами, которые у Китая возникают при создании палубного истребителя J-31. Этот истребитель Китай относит к пятому (в китайской версии – к 4-му) поколению истребителей.

Однако в китайских СМИ сообщается о том, что строящийся авианосец Type 003 никуда не исчезал. Он переведён в закрытый сухой док, где будет проводиться одна из фаз его постройки, включая монтаж определённого оборудования. Именно по той причине, что строящийся корабль оказался в закрытом доке, он и «исчез» из поля зрения американских спутников-шпионов.

КНР собирается в ближайшие годы построить в общей сложности шесть авианосцев. Причём первая серия авианесущих кораблей по проекту имеет палубу с трамплином, а вторая – плоскую. Авианосец Type 003 в Китае планируют поставить на вооружение уже к концу 2021 года. Заявленное водоизмещение этого корабля - около 80 тыс. тонн. При этом его энергоустановка в проекте обозначена как неядерная.