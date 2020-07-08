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Военное обозрение

Китай начал отвод сил и средств из района долины Галван

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Источник изображения: Минобороны Китая

В индийской прессе появились материалы о положении в районе долины Галван. Именно в этой долине несколько недель назад произошла стычка между индийскими и китайскими военнослужащими, которая привела к потерям с обеих сторон.

Индийские СМИ пишут о том, что появились доказательства начала отведения китайских сил и средств из района долины. Отмечается, что военные колонны начали движение вглубь территории Китая. Возведение инфраструктуры в спорном регионе Ладакх (китайское название – Аксайчин) приостановлено.

В Индии говорят о том, что эти действия Китая являются результатом многочасовых переговоров, которые проводились 2 июля.

Здесь нужно отдать должное обеим странам. Несмотря на воинственную риторику, и в Нью-Дели, и в Пекине предпочли сесть за стол переговоров и при этом обойтись без многочисленных посредников и сторонних советников. Власти обеих стран прекрасно понимают, что полномасштабный военный конфликт между ними никоим образом не входит в круг интересов каждого из государств. Зато у ряда иностранных стран есть интерес по сталкиванию лбами этих мировых гигантов с 2,8-миллиардным населением на двоих.

В индийской прессе высказывают осторожный оптимизм в связи с китайским отводом сил и средств, но при этом традиционно добавляют, что «Индия должна быть готова к любому развитию событий».

Напомним, что ранее индийский министр обороны Раджнат Сингх посещал Москву, где высказывал просьбу по ускорению поставок ЗРК С-400 и других российских вооружений, включая истребители МиГ-29.

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Индия
Китай
Россия
Продукция
МиГ-29
С-400 Триумф
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