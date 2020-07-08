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Военное обозрение

«На флоте правят комиссары»: в США оценили командование в китайских ВМС

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Источник изображения: topwar.ru

Провоцирующие или иррациональные действия китайских боевых кораблей и самолетов могут быть вызваны не командиром-сорвиголовой, а скорее решениями находящегося на вымпеле политического комиссара.

Как поясняет Джефф Бенсон из Центра стратегических и международных исследований (США), структура командования в НОАК радикально отличается от американской иерархии. На каждом корабле находятся командир и комиссар, объединяя командование и контроль в единое целое.

В обязанности комиссара входит оценка личного состава, поддержание военно-политической дисциплины, проверка боевого духа и выполнение задач, совпадающих с капитанскими. При этом они способны сами принять командование. Комиссар действует через партийный комитет, состоящий, по меньшей мере, из двух других членов. Данный орган принимает принципиальные решения о действиях корабля.

При этом командир вымпела находится в несколько подчиненном положении, так как, со слов эксперта Цзы Яна, председатель Си Цзиньпин «немного склонил чашу весов к комиссару», чтобы обеспечить лояльность партии во всей армии. Члены КПК влияют на проведение военно-морских операций в повседневном режиме. В критической или чрезвычайной ситуации командир может действовать самостоятельно, но после её урегулирования его решения будут оценены комиссаром. Это дает ему реальные рычаги управления кораблем.

Со слов Бенсона, Кремль пытался использовать систему двойного командования, но отказался от нее. Комиссар в советской системе подчинялся командиру, когда дело доходило до проведения боевых операций. Коммунистическая партия при Си Цзиньпине «не желает впадать в ту же ошибку, что и советы», понизившие лояльность в своих вооруженных силах, заявил Бенсон.

Тем более имеется прецедент в самом Китае: во время революции 1949 года, приведшей к власти коммунистов, большинство кораблей флота оказалось под командованием Чан Кайши.

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Страны
Китай
Россия
США
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